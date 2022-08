Uma moradia foi assaltada na madrugada do passado sábado por um grupo de cinco encapuzados em Birre, no concelho de Cascais.



Na habitação estava uma mulher e o filho.





Os assaltantes levaram cerca de 200 mil euros em joias e dinheiro. Da casa roubaram ainda um carro de alta cilindrada, um Bentley, meio que usaram para fugir do local do assalto. O grupo continua em fuga.A Polícia Judiciária está a investigar o caso.Em poucas semanas, este foi o terceiro assalto em moradias habitadas no concelho de Cascais.