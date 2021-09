Um homem assaltou uma papelaria em Vales Flores, Almada, e fugiu com cerca de três mil euros em dinheiro.Segundo fontes policiais, o ladrão, com pouco mais de 1,60 metros e totalmente vestido de preto, não estava armado, mas coagiu uma funcionária a entregar todo o dinheiro que estava nas caixas registadoras.A PSP esteve no local.