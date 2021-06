Assalto a posto de abastecimento de combustíveis em Caminha rende 100 euros e tabaco

Um assalto hoje de madrugada a um posto de abastecimento de combustíveis junto à Estrada Nacional (EN) 13, em Caminha, causou um prejuízo de 100 euros e alguns volumes de tabaco roubados, alegadamente por três pessoas, informou a GNR.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que já foram solicitadas à empresa de segurança do posto de estabelecimento de combustíveis, situado no Camarido, as imagens captadas pelas câmaras de videovigilância para ajudar à investigação daquela força policial.

Segundo aquela fonte, "nas imagens aparecem três pessoas cuja identidade é ainda desconhecida".

A mesma fonte adiantou que o alerta foi dado cerca das 04:00.

Os autores do assalto arrombaram a porta do posto, furtaram cerca de 100 euros e alguns volumes de tabaco, tendo fugido numa carrinha de marca Mercedes.

De acordo com a mesma fonte policial, "há cerca de dois meses a GNR registou três tentativas de assalto a postos de abastecimento de combustíveis em Valença, Vila Nova de Cerveira, e Vila Praia de Âncora, também no concelho de Caminha".