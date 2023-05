Assalto a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla causa prejuízos de 15 mil euros

A sede da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, em Lisboa, foi alvo de um assalto durante este fim de semana. Estima-se que os prejuízos sejam superiores a 15 mil euros.Uma funcionária da associação contou aoque se depararam com a situação este domingo, quando chegaram ao edifício e constataram que as instalações estavam totalmente vandalizadas. As autoridades foram de imediato contactadas.Foram roubados vários equipamentos como telemóveis, portáteis, computadores fixos, entre outros. A associação já deu conta do assalto à Câmara de Lisboa e à Junta de Freguesia de Marvila.