Um grupo de assaltantes encapuzados assaltou, na madrugada do dia 27 de dezembro, o parque da Mercedes Benz, na estrada da Ribeira, em Alcabideche, levando 50 mil euros em espelhos retrovisores, segundo avança o Cascais24horas.

Depois do furto, os assaltantes fugiram numa viatura que os esperava no exterior do parque.

O alerta às autoridades foi dado de manhã pelos funcionários.

As imagens do assalto, segundo o jornal apurou, foram ainda captadas nas câmaras de videovigilância. As autoridades investigam a ocorrência.