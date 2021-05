Assalto aos bombeiros deixa corporação sem viatura de combate a incêndios

Desconhecidos assaltaram durante a madrugada deste sábado os bombeiros do Beato e Penha de França, em Lisboa, deixando a corporação com uma viatura inoperacional dado que foram furtadas as baterias da mesma.

"Esta madrugada fomos vítimas de um roubo num veículo operacional pertença deste corpo de bombeiros. Como é de conhecimento público, infelizmente os nossos veículos encontram-se parqueados na via pública em virtude de não dispormos de melhores condições. Foram roubadas as baterias de um veículo pesado que assim o deixa inoperacional e prejudica o socorro caso o mesmo seja solicitado. Por isso deixamos um apelo ao bom senso e que passem a palavra e caso alguém seja abordado para a compra deste tipo de material, que reporte o mesmo às autoridades pois as mesmas já estão ao corrente da situação", escreveu a corporação na denúncia que fez do caso.