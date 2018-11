Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assalto aterroriza três massagistas em Cascais

Mulheres à espera de clientes atacadas por dupla armada.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:57

Três mulheres estavam no interior de uma casa de massagens à espera de clientes, segunda–feira à noite, em Tires, Cascais, quando foram brutalmente surpreendidas por dois homens armados que as ameaçaram exigindo dinheiro e bens.



Resistiram, acionaram o alarme e os assaltantes fugiram quase de mãos a abanar e apenas depois de pouco mais de um minuto de sequestro.



Segundo apurou o CM junto de fonte policial, o crime ocorreu numa moradia da avenida Amália Rodrigues, em Tires, próximo de um hipermercado e da cadeia feminina.



As mulheres, portuguesas, de 39, 34 e 26 anos, dedicam-se a atender homens para massagens. Pelas 21h50, quando esperavam clientes, viram os dois assaltantes entrar na casa encapuzados e aos gritos, empunhando uma "arma curta", pistola ou revólver. Exigiam todo o dinheiro e bens.



Embora em pânico, as vítimas conseguiram acionar o alarme da casa, que está ligado a uma central de segurança. Uma delas chegou mesmo a escapar para o exterior, pelas traseiras da moradia, e conseguiu nessa altura telefonar para a polícia. Foi o suficiente para deixar os dois ladrões assustados.



Estes fugiram quase de imediato e apenas conseguiram levar os telemóveis das massagistas.



Agentes da PSP chegaram ao local em poucos minutos mas já não encontraram rasto dos assaltantes, que teriam um carro à porta - em que poderia estar um terceiro envolvido.



Por terem levado armas de fogo, a investigação ao roubo transitou para a Polícia Judiciária de Lisboa.