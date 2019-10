A sede da Associação Desportiva e Cultural de Penamaior foi assaltada, durante a madrugada deste sábado em Paços de Ferreira.Os assaltantes arrombaram a porta do estabelecimento e levaram o dinheiro que estava na caixa da máquina do tabaco e do bilhar, causando um prejuízo de cerca de dois mil euros.O assalto terá ocorrido por volta das 03h00 deste sábado, referiu um dos diretores da associação em declarações aoA GNR esteve no local. O caso está a ser investigado pela PJ.