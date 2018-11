Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assalto milionário em Vila Nova de Gaia deixa dupla na cadeia

Roubam carro em stand e levam 124 relógios de luxo, no valor de 900 mil €, do El Corte Inglès.

Por Aureliana Gomes | 08:59

O Tribunal de Vila Nova de Gaia condenou, esta terça-feira, dois chilenos suspeitos de um assalto milionário ao El Corte Inglès, em janeiro de 2016, a sete anos e meio de prisão. Os arguidos roubaram 124 relógios de luxo, no valor de 900 mil euros. Francisco Carrasco e Nelson Torrez estavam acusados de dois crimes de furto qualificado.



O coletivo de juízes considerou provada "a generalidade dos factos". Os suspeitos - com ajuda de um terceiro que está em fuga - assaltaram, primeiro, um stand de automóveis, em Vila do Conde, de onde levaram o carro que depois utilizaram, a 11 de janeiro de 2016, no roubo à relojoaria do El Corte Inglês.



Na leitura do acórdão, o juiz presidente disse que ficou provado que os homens estroncaram a porta que dá acesso ao café Starbucks e acederam à zona da relojoaria. Com recurso a marretas e pés-de-cabra (apreendidos mais tarde dentro da viatura roubada), partiram as vitrinas e levaram os objetos.



Para o tribunal, foram decisivas as imagens de videovigilância do El Corte Inglès, que mostram os homens de cara destapada. "Embora não seja possível identificar com rigor os suspeitos, as imagens permitem ver que as fisionomias e indumentárias são semelhantes às dos suspeitos", disse o juiz.



Para a aplicação da pena, foram ainda tidos em conta os antecedentes criminais dos suspeitos, que já tinham sido condenados a penas de prisão no Chile. Ao CM, os advogados de defesa indicaram que ponderam recorrer da decisão.