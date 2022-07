Assalto planeado ao pormenor: Homem entra pelo telhado de hipermercado e rouba mais de 21 mil euros em três horas

Um homem roubou mais de 21 mil euros em dinheiro, raspadinhas e tabaco, depois de ter entrado através do telhado no hipermercado Intermarché, em Beja, no passado dia 26 de junho.O assaltante conseguiu chegar até ao telhado através de uma escada telescópica, depois desmontou a estrutura e conseguiu entrar no interior da superfície comercial, onde esteve cerca de três horas. Da tabacaria roubou mais de 21 mil euros em dinheiro, raspadinhas e tabaco.O indivíduo tinha o assalto planeado ao pormenor e terá aproveitado as trocas de turno dos elementos da PSP para depois sair do interior da superfície comercial sem ser visto.A PSP não tem para já nenhum suspeito, mas pensa que o assaltante possa ser um dos elementos que realizou obras no supermercado há cerca de três meses.