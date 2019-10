Assalto rende 150 mil euros em bicicletas

Mais de quatro dezenas de bicicletas topo de gama - que custam entre 2500 e 12 mil euros - foram furtadas da loja Bike Zone, no Vale Gracioso, Leiria, causando um prejuízo que ultrapassa os 150 mil euros.O assalto ocorreu de madrugada e os ladrões "cortaram os fios elétricos e arrancaram o alarme exterior" para não serem detetados, disse aoo proprietário, Paulo Manaia, adiantando que "só levaram as bicicletas em carbono da nova coleção".A loja fica à beira do IC2 e o proprietário tinha deixado uma carrinha à frente do portão. Só que os ladrões partiram um vidro da viatura para a retirarem do local e abriram o portão, após o que arrombaram a porta em alumínio e as grades, para terem acesso às bicicletas. A PSP de Leiria investiga.