Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltos imparáveis assolam restauração em Aveiro

Dono de um café em Lourosa surpreendeu um ladrão e atingiu-o com um ferro.

Por Francisco Manuel | 06:00

Em apenas duas semanas, já são, pelo menos, 29 os assaltos a estabelecimentos de restauração e supermercados do distrito de Aveiro, três deles com recurso a armas e violência. Houve ainda dois outros roubos com sequestro.



Na passada madrugada, foram atacados dois restaurantes e um café, em Santa Maria da Feira, e dois outros estabelecimentos do setor em Águeda e Oliveira do Bairro.



Também esta sexta-feira, mas de manhã, a PJ de Aveiro deteve três jovens autores do assalto armado a uma padaria em Esgueira, Aveiro, na quarta-feira.



"Quando ouvi o alarme e depois entrei no café e vi o ladrão a roubar-me, peguei num ferro e ainda lhe acertei. Ele cambaleou, mas não caiu e fugiu pela mesma janela por onde entrou", contou ao CM Hélder Moreira, dono do café Maracanã, em Lourosa, Santa Maria da Feira, assaltado esta sexta-feira pelas 06h30.



Antes, pelas 02h30, dois outros ladrões encapuzados atacaram em dois restaurantes no centro histórico de Santa Maria da Feira. Um deles, munido de um machado, entrou pela porta lateral da Box Burger e, em dois minutos, destruiu a máquina de tabaco, roubou o cofre do equipamento e 100 euros da registadora.



Um minuto depois, o alvo foi o Restaurante Rossio, de onde o ladrão também levou o cofre da máquina de tabaco. Fugiu num BMW escuro no qual estava um cúmplice. Nos assaltos ocorridos em Águeda e Oliveira do Bairro, os alvos foram igualmente as máquinas de tabaco.



As autoridades investigam.