Assassina ‘ex’ com tiros de caçadeira e deixa três filhas orfãs

Um homem de 56 anos matou a ex-mulher, com cerca de 40, a tiros de caçadeira, pelas 18h15 deste domingo, em Casais de Amendoeira, Azambuja, e acabou por se suicidar.O crime ocorreu na casa dos pais de Marta Figueiredo, a vítima, que para ali foi morar após a separação do casal.O cadáver do agressor foi encontrado pouco depois. O casal deixa órfãs três filhas, de 3, 15 e 19 anos. A Polícia Judiciária de Lisboa investiga.