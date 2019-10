Assassina homem em França e foge para Ermesinde

Depois de espancar até à morte um homem que o terá enganado num negócio de droga, um cidadão francês, de 29 anos, entendeu que Portugal seria o melhor esconderijo. Acabou por ser detido pela Polícia Judiciária do Porto, em Ermesinde.Tudo começou durante o último mês de agosto. Na sequência de uma ‘banhada’ por parte de outro traficante de estupefacientes, o suspeito planeou uma vingança sem piedade: raptou-o e agrediu-o com extrema violência, em Amiens, no norte de França. A vítima acabou por não resistir aos ferimentos.De imediato, o homem começou a ser procurado pela polícia francesa por rapto e homicídio, além de tráfico de droga. As informações apontavam para uma fuga - muito provavelmente tendo Portugal como destino. As autoridades judiciais daquele país emitiram um mandado de detenção europeu e foi no âmbito do mesmo que a Polícia Judiciária começou a trabalhar no sentido de perceber o paradeiro do homicida.Depois de várias diligências, os inspetores da PJ localizaram-no em Ermesinde, no concelho de Valongo, pelo que avançaram, na passada segunda-feira, para a detenção.Segundo informa o próprio comunicado da Judiciária, o cidadão francês foi presente ao Tribunal da Relação do Porto, "para interrogatório judicial e aplicação de medida de coação", sendo que o mais natural é que seja extraditado para França, e aí julgado pelos crimes de que está indiciado.