Abel Lopes fica a aguardar julgamento em prisão preventiva. O homicida, de 54 anos, que matou a mulher com 20 facadas e feriu outro homem com uma catana, em Carrazeda de Ansiães, foi ouvido por uma juíza de Vila Flor, que o enviou para a cadeia, com a medida mais gravosa.À porta do tribunal estavam os filhos do agressor e da vítima, uma jovem de 22 anos e um rapaz de 18, juntamente com outros familiares, naturalmente em choque com o crime. Maria Lopes, de 44 anos, será autopsiada na segunda-feira e o funeral está marcado para terça.O crime ocorreu na manhã de sexta-feira. O alerta foi dado pelas 08h30, por populares que ouviram uma discussão. Mas aí já o homicida tinha surpreendido as vítimas numa viatura conduzida pelo alegado amante de Maria Lopes, numa estrada de terra batida, nas imediações do santuário de Nossa Senhora da Graça, local ermo e isolado.Abel Lopes começou por partir o vidro do carro com uma pedra e agrediu o homem, de cerca de 40 anos e natural de Alfarelos, no distrito de Coimbra, com uma catana.As vítimas saíram da viatura e fugiram em direção à aldeia de Samorinha, mas o homicida conseguiu apanhar a mulher e desferiu-lhe 20 facadas nas zonas do pescoço e do tórax. Maria Lopes não resistiu aos ferimentos e tornou-se a 32ª vítima mortal, este ano, em contexto de violência doméstica. O suposto amante foi transportado para o hospital de Vila Real , mas já recebeu alta.