O Ministério Público acusou um homem, de 28 anos, do crime de homicídio qualificado e detenção e uso de arma proibida, cometido a 12 de abril, em Ameal, concelho de Torres Vedras.O arguido assassinou o tio, de 44 anos, com três facadas. "Depois de ingerirem bebidas alcoólicas, iniciaram uma competição sobre quem conseguia fazer mais flexões de braços", refere a acusação.O homicida está em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Lisboa.