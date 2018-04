Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assassinado à facada quando saía do trabalho

Jesuíno Bombico abordou homem “descompensado” que lhe furara os pneus do carro.

Por Sofia Garcia e Pedro Galego | 01:30

Jesuíno Bombico, 52 anos, tinha terminado o turno - na restauração da estação de serviço da A6, em Vendas Novas, já depois das 07h00 desta quarta-feira -, quando viu um homem a furar-lhe os pneus do carro. Abordou Fernando Trindade, que em resposta lhe desferiu várias facadas no corpo.



"Ele estava no lugar errado e na hora errada", lamentou ao CM a mulher da vítima mortal, Rosário Bombico, que garantiu que os dois não se conheciam, o que as autoridades confirmam.



Ao que o CM apurou, minutos antes do crime o homicida abastecera o carro com combustível e provocara desacatos na estação de serviço. "As funcionárias nem levantaram as grades da estação com medo dele. Andava a bater com um pau e depois com a faca nas grades da loja", explicou ao CM Marta Santos, irmã da vítima.



O alerta para o crime foi dado pelo colega que ia substituir Jesuíno. A GNR de Vendas Novas encontrou o agressor ensanguentado, com uma faca, junto ao cadáver de ‘Chotas’, como era tratado pelos amigos.



As autoridades descartam uma tentativa de assalto, tudo apontando para um episódio de "descompensação" do homicida.



Homicida sofre de episódios psicóticos

Fernando Trindade, 34 anos, foi esta quarta-feira presente ao Tribunal de Montemor-o-Novo, onde regressa hoje para ouvir as medidas de coação. Amigos descrevem-no como uma pessoa "mentalmente perturbada", que "falhava a medicação" e sofria "episódios psicóticos".



Passou a Páscoa na terra natal (Terrugem, Elvas) e ninguém sabia dele desde segunda-feira. Trabalha num supermercado em Setúbal, cidade onde vive.