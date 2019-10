Assassinado após negar dar um cigarro

Um jovem, de 21 anos, começou esta quarta-feira a ser julgado, no Tribunal de Portimão, pelo homicídio qualificado de Bráulio Tomé, de 32 anos, na praia da Rocha, após a vítima lhe ter negado um cigarro.De acordo com o Ministério Público, o crime ocorreu às 04h30 do passado dia 2 de março, na rua António Feu, junto a um bar onde agressor e vítima tinham estado momentos antes. Bráulio Tomé, refere a acusação, foi esfaqueado por Danilo Barbosa no pescoço, com um canivete e ficou em estado muito grave. Viria a morrer pelas 16h00, no Hospital de Portimão.Nas declarações que prestou ao coletivo de juízes, o arguido confirmou ter pedido um cigarro à vítima e que esta recusou, mas em termos ofensivos, o que desencadeou uma discussão entre ambos.Esta foi, aliás, testemunhada por amigos, que também foram ouvidos esta quarta-feira em julgamento. A acusação refere que o ferimento sofrido por Bráulio Tomé lhe atingiu a jugular e lhe fez colapsar um pulmão na totalidade. Em julgamento, o arguido disse ao coletivo que pensava que tinha atingido a vítima "num braço".Depois do crime, Danilo Barbosa abandonou o local e foi para casa. Acabou por se entregar à Polícia Judiciária quatro dias após o crime, quando já era alvo de uma verdadeira caça ao homem. O arguido encontra-se em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Silves. Os amigos confirmaram a discussão e disseram que tentaram meter Bráulio num carro. Foi então que foi esfaqueado.