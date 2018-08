Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assassino da Figueira da Foz foi amarrado à cama

José Figueiredo reagiu mal ao saber que ia ser hospitalizado.

01:30

José Figueiredo, o homem de 53 anos que terça-feira matou a mulher a tiro em Ervedal, Figueira da Foz, ficou agitado quando se apercebeu que iria ficar internado na Psiquiatria dos Hospitais da Universidade de Coimbra e teve de ser amarrado à cama.



Ao entrar na Urgência estava apático, fragilizado e descompensado, estado que mantinha desde que foi encontrado, na casa onde cresceu, em Quiaios, mas depois terá reagido mal porque não queria ser hospitalizado e teve de ser controlado.



Vai manter-se internado até os médicos entenderem que reúne condições para ser presente ao juiz.



Entretanto a Polícia Judiciária do Centro prossegue com as investigações e a recolha de provas.



Esta quinta-feira realizou-se a autópsia ao corpo de Jaqueline Margato, de 48 anos, e as cerimónias fúnebres decorrem hoje, às 16h00, na capela Nossa Senhora da Graça, em Quiaios.