Assassino da irmã de Djaló usa “método terrorista”

Avançou com o carro contra as pessoas na travessa do Açougue, nas festas da Moita, a 15 de setembro de 2018, "irado" por ter sido "vencido" numa luta. Queria vingar-se. Estava "indiferente" à vida e atingiu mortalmente Açucena Patrícia, de 17 anos, irmã do ex-futebolista Yannick Djaló. A jovem divertia-se com amigas e nada tinha a ver com a desordem. Abel Fragoso, o condutor, feriu ainda outras 11 pessoas. Foi condenado a 16 anos e o Tribunal da Relaç...