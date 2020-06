Assassino de amigo fica em silêncio no tribunal

João Gomes Oliveira, de 23 anos, ficou em silêncio na primeira sessão do julgamento onde está acusado da morte de Vítor Daniel Almeida, de 24, durante um assalto que os dois cometeram a um estaleiro, em Roge, Vale de Cambra, a 17 de setembro do ano passado.







Esta terça-feira, no Tribunal de Santa Maria da Feira foram ouvidos elementos da PJ, que falaram do momento da detenção do arguido. Na altura, João Oliveira tinha consigo o telemóvel e as chaves do carro que roubou ao amigo.



Vítor foi morto pelas costas com uma pedra e ainda agredido com um barrote. O arguido queria os 275 euros que a vítima tinha em sua posse, após ter vendido um carro.