Dia 15 de julho de 2023, 10h30, Aljustrel. Possessivo, ciumento e com um passado violento, abalroou a porta e derrubou o rival que agora vive com a sua ex-companheira, espancando-o. A seguir, entrou na casa e agrediu a mulher a murro e pontapé, atingindo várias partes do corpo, membros e cabeça, até a vítima perder os sentidos.









