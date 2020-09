O presidente do coletivo de juízes do Tribunal de Viseu disse esta quinta-feira “não haver dúvidas” que foi José Pedro Simões, agora com 22 anos, quem matou à facada a prima, Elsa Ferreira, em maio de 2019, mas não o condenou a uma pena de prisão porque agiu “em estado de inimputabilidade”, apesar de ser “perigoso”. Pode sair da cadeia em três anos.









O arguido foi acusado pelo Ministério Público de um crime de homicídio qualificado consumado e outro de homicídio qualificado tentado, sobre o companheiro da mulher, mas por ser considerado inimputável foi absolvido desses crimes. O juiz explicou que o arguido vai ter que cumprir uma medida de segurança em estabelecimento adequado à sua cura “pelo período mínimo de três anos até que cesse o período de perigosidade social, por um período máximo de 16 anos”. Na prática, se o jovem se curar poderá ficar livre dentro de três anos.

José Pedro Simões, que foi dispensado de assistir ao julgamento, está em prisão preventiva no Hospital Sobral Cid, em Coimbra. Foi condenado a pagar mais de 400 mil euros de indemnização aos dois filhos da vítima mortal e também ao companheiro, Paulo Catarino, que também foi esfaqueado.





O crime aconteceu ao final da tarde de 13 de maio do ano passado, dois dias depois do homicida ter fugido do Hospital Psiquiátrico de Abraveses, em Viseu. Após ter cometido o crime, o homicida saltou do segundo andar do prédio para a rua, tendo sofrido ferimentos graves e permanecido um mês em coma.