Assassinos admitidos em cursos superiores da Universidade aberta

Pelo menos quatro homicidas (três condenados e um em preventiva) foram admitidos em cursos de licenciatura da Universidade Aberta e podem começar a frequentar as aulas – à distância – a partir de outubro, quando o ano letivo começar.Rosa Grilo, tal como onoticiou esta quinta-feira, foi admitida no curso de Ciências Sociais, mas não é a única pessoa detida a frequentar esta licenciatura. Terá como colega de turma José Abílio Fortuna Malengue, um guarda-prisional de 50 anos que, em dezembro, matou um agente da PSP de folga em Évora. Ainda assim não vão partilhar qualquer sala de aula, uma vez que Rosa Grilo está a cumprir pena em Tires, Malengue está em prisão preventiva à espera de julgamento na cadeia de Évora e as aulas são dadas remotamente. Os alunos só precisam de ter acesso a um computador ou outro meio com internet disponível.