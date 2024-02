Assassinou a mulher com tiro de pistola quando estava na cama

Uma mulher de 72 anos foi este sábdo encontrada morta na cama em rigidez cadavérica e com sinais de ter sido atingida por um tiro de pistola, em Mazes, freguesia de Lazarim, Lamego. O suspeito do homicídio, Manuel da Costa, de 64 anos, marido da vítima, também estava no mesmo quarto com ferimentos graves na cabeça, após ter disparado com a mesma arma contra si próprio.



O alerta foi comunicado às autoridades pela hora de almoço. Ao local deslocaram-se os bombeiros e uma equipa médica do INEM, que confirmou o óbito de Hermínia Costa e prestou assistência ao homicida, que depois foi transportado para o Hospital de Vila Real, onde está internado nos Cuidados Intensivos.





A GNR interditou o local do crime e alertou a PJ, que assumiu a investigação.