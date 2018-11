Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assembleia Municipal chumba Orçamento de Faro

Executivo (PSD) diz que decisão representa uma perda de 2 milhões em receitas.

Por João Mira Godinho | 08:39

PSD e PS trocaram esta terça-feira acusações sobre o Orçamento para 2019 da Câmara de Faro, depois do chumbo do pacote fiscal apresentado, na assembleia municipal.



O executivo, liderado por Rogério Bacalhau (PSD), diz que o veto representa uma perda de 2 milhões em receitas. Já o PS exige uma redução nas taxas cobradas sobre IRS e IRC.



Os socialistas não aceitam as taxas no máximo legal quando houve uma "redução para metade do número de desempregados em Faro, entre 2011 e 2017" e um aumento "em mais de 5%, de novas pequenas e médias empresas, desde 2016".



Já o PSD, que acusa o presidente da Assembleia Municipal, Luís Graça (PS), de chumbar o Orçamento com "o voto de qualidade", diz que o pacote fiscal "era exatamente o mesmo que em 2018".



E que o corte nas receitas obriga a uma redução de 2 milhões na despesa, que afetará "ou o investimento em infraestruturas e equipamentos ou os apoios ao associativismo".



Agora, o Executivo vai "reconfigurar toda a estrutura" do Orçamento para 2019, sendo que terá de apresentar "taxas de impostos revistas", avisa o PS, recordando que a câmara "tem até 31 de dezembro" para comunicar, à Autoridade Tributária, as percentagens a aplicar.



O PSD pede aos socialistas que pensem de onde poderão vir os 2 milhões que ficam em falta.



PORMENORES

Despesismo

PS acusa o Executivo de aumentar o "buraco financeiro" na empresa municipal Ambifaro e de fazer mais gastos em "serviços externos".



Piscinas

PSD acusa Luís Graça de já ter utilizado "voto de qualidade" para "chumbar a renovação do contrato de concessão das piscinas".



Acusações

PSD diz que o chumbo é uma "manobra inqualificável". PS defende que se trata de um "sinal claro" para o Executivo "arrepiar caminho".