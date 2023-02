Assembleia Municipal de Lisboa condena atitude de deputado do Chega que chamou PSP a reunião depois de ser acusado de xenofobia

A Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa (AML), Rosário Farmouse, condenou a forma como o Grupo Municipal do Chega agiu durante a reunião que se realizou na terça-feira.A AML informou, em comunicado, que "dois agentes da PSP entraram na sala onde decorria a sessão, por solicitação do Grupo Municipal do Chega" e frisou que "este facto, inesperado, decorreu sem o conhecimento e a necessária autorização prévia da Presidente da Assembleia Municipal". Os trabalhos foram interrompidos e a reunião foi suspensa.Os factos que levaram o deputado do Chega a chamar a PSP vão ser apurados pela AML, que solicitou ao ministro da Administração Interna o "esclarecimento" da atuação dos agentes."A Presidente condena veemente a forma de atuação do Grupo Municipal do Chega, à margem da prática política democrática e do Regimento da Assembleia Municipal de Lisboa, posição amplamente manifestada pela generalidade dos grupos municipais e deputados não inscritos", diz o comunicado.