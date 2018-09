Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assembleia Municipal de Mação mandata executivo para ação contra o Estado

Moção repudia uma alegada "discriminação" nos apoios aos municípios afetados pelos incêndios de 2017.

21:58

A Assembleia Municipal de Mação aprovou esta quarta-feira, por unanimidade, uma moção em que repudia uma alegada "discriminação" nos apoios aos municípios afetados pelos incêndios de 2017 e incentiva o seu presidente da Câmara a recorrer ao tribunal.



Na moção - redigida pelos eleitos do PSD e PS -, é sublinhado que, "tendo a Câmara Municipal de Mação, através do seu presidente, anunciado publicamente a possibilidade de intentar uma ou mais ações judiciais", é manifestado o apoio e incentivo a que o faça, "esgotadas que estão as possibilidades de um diálogo profícuo" em prol do concelho.



Vasco Estrela (PSD), presidente da Câmara de Mação, no distrito de Santarém, disse à agência Lusa que se congratula com o "apoio manifestado pela unanimidade dos eleitos", tendo feito notar que "o que está em causa não é uma questão política, mas de justiça".



Questionado sobre se iria avançar com uma ação judicial contra o Governo, Estrela disse que "tudo leva a crer que sim".



O autarca já havia afirmado não se conformar com a "discriminação" dos apoios concedidos ao município de Mação, que teve a maior área ardida em 2017 (28 mil hectares) e prejuízos contabilizados de 2,7 milhões de euros, e ponderava avançar para os tribunais para tentar reverter a decisão do Governo.



Mação vai receber ajudas para 60% dos prejuízos contra os 100% de outros municípios onde também se registaram incêndios florestais.



A moção aprovada visa "apoiar incondicionalmente a postura que os eleitos nos Órgãos do Município de Mação e nas Juntas de Freguesia têm tido de denúncia e luta contra esta injustiça" e "apoiar e manifestar solidariedade relativamente às decisões que vierem a ser tomadas, dentro do estrito cumprimento da Lei, para tentar contrariar as decisões tomadas pelo Governo".



A moção vai ser enviada ao Presidente da República, primeiro-ministro, presidente da Assembleia da República, presidentes dos Grupos Parlamentares na Assembleia da República, provedora de Justiça, Comissão Europeia e aos deputados europeus.