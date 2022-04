Um assistente educativo dos Salesianos de Évora, e treinador de futsal num clube local, foi detido pela PJ por pornografia de menores e importunação sexual, crimes cometidos contra seis menores, entre os 13 e 17 anos, alunos do colégio ou adolescentes que conheceu na atividade desportiva.O homem, de 53 anos, que esta quarta-feira ficou em prisão preventiva, é casado e tem filhos. Sem antecedentes criminais, estava bem inserido na sociedade. Por cinco vezes importunou sexualmente alunos dos Salesianos, no interior do colégio em Évora. Usou as redes sociais Instagram e Facebook para cometer, em quatro ocasiões, o crime de pornografia de menores - solicitou às vítimas que lhe enviassem fotografias e vídeos de teor sexual. Convenceu ainda os menores a realizarem videochamadas, onde se exibia e os incentivava a fazerem o mesmo.então noticiou, a PJ recebeu em fevereiro uma denúncia anónima. A arquidiocese de Évora também a recebeu e remeteu-a ao Ministério Público, suspendendo o funcionário. A PJ de Évora ouviu, entretanto, dezenas de alunos e reuniu prova para avançar, terça-feira, com a detenção.