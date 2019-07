Associação alerta para mais ‘stress de guerra’

A Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA) está indignada com o Governo que apesar de promessas "nada fez" para alterar a legislação que encara o ‘stress de guerra’ como uma doença profissional."A nós não nos pode acontecer o mesmo que aconteceu aos combatentes da Grande Guerra (1914/18) que terminaram as suas vidas ostracizados, abandonados e morrendo pelos asilos", diz o presidente da ADFA, coronel Lopes Dias.Alerta que aumenta o número de casos de stress pós-traumático entre ex-militares do Serviço Militar Obrigatório na Guerra Colonial (1961/75)."Dizem-lhes que esse ‘stress de guerra’ - que é doença da guerra - é uma doença profissional. Ficam com uma indemnização de 50 €/mês. Isto é uma vergonha", critica.