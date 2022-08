Associação da GNR quer inquérito da IGAI sobre caso de militar do Posto de Nisa

A Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) defendeu esta sexta-feira a abertura de um inquérito pela Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI), na sequência da detenção de um militar do Posto de Nisa (Portalegre) por insubordinação e desobediência.

Em declarações aos jornalistas, o coordenador da região sul da APG/GNR, António Barreira, sublinhou que "é importante", no decorrer do inquérito, que sejam também ouvidos todos os militares do destacamento de Nisa.

"Espero que, e é isso que nós apelamos, que a própria Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) abra um processo de inquérito e que ouça os militares todos daquele destacamento. É importante não ouvir só sargentos e oficiais, mas ouvir também os guardas que lá prestam serviço", disse.