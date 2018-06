Associação de sargentos quer ver punidos abusos nos comandos

"Caso se provem abusos deve haver punições" diz presidente da associação, Mário Ramos.

Por Miguel Curado | 18:44

Ficou marcado para 27 de setembro, no tribunal central de Lisboa, o início do julgamento dos 19 militares acusados no processo do curso de Comandos, no qual morreram Dylan Silva e Hugo Abreu. As três primeiras sessões serão para identificações e depoimentos.



Recorde-se que as duas mortes ocorreram em Alcochete, a 4 de setembro de 2016. Os 19 arguidos vão ser julgados por 489 crimes, entre os quais abuso de autoridade e ofensa à integridade física.



Mário Ramos, presidente da Associação dos Sargentos das Forças Armadas, comente o caso ao CM.

CM: O que representa o julgamento de 19 militares comandos por duas mortes na formação, nas Forças Armadas?

Mário Ramos – Por atos ocorridos durante uma instrução, este será o primeiro ou dos primeiros processos do género em Portugal. Nunca nos pronunciámos muitos sobre o mesmo, porque é da competência dos chefes militares. Agora, achamos que devem ser apurados todos os factos e, caso se provem abusos, deve haver punições.

– Deve ser julgada mais que a conduta dos militares?

– Os militares arguidos estavam a exercer funções para os quais foram formados quando aconteceram estas tragédias. No entanto, se o que estiver em causa for o modelo de instrução ou as técnicas, e não os atos pessoais, aí haverá erros no modelo de formação adotado. Isso faz toda a diferença neste processo.

- O desfecho do processo poderá levar a alterações na formação?

– Não falo sobre a extinção dos comandos. Já se reajustou o modelo de formação, mas poderá haver margem para mais mudanças.