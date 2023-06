Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande queriam saber quem participaria na cerimónia por "emoção" e não por "obrigação"

A Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) não convidou “ninguém” para participar, no sábado passado, nas cerimónias de homenagem às pessoas que morreram nos incêndio de 2017, porque entendeu que “não valia a pena”, disse na segunda-feira ao CM a presidente, Dina Duarte.



“Quisemos ver quem viria por solidariedade e emoção e não por obrigação”, explicou, frisando que a AVIPG “não se esquece de quem está vivo nem de homenagear os mortos”, por isso foi celebrada uma missa e colocada uma coroa de flores no memorial.









