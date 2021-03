Associação denuncia animais mortos em poços a céu aberto em Esposende

A Associação Cidadãos de Esposende denunciou o aparecimento de vários animais mortos, alguns já em estado de putrefação, em poços a céu aberto existentes em terrenos agrícolas do concelho. O Núcleo de Proteção Ambiental da GNR recebeu pelo menos duas denúncias e está a investigar.A associação quer apurar quantos poços existem ao certo em Esposende - os últimos dados apontavam para 432 - e garantir a segurança das pessoas e dos animais."Não se pode admitir que dezenas de animais tenham uma morte lenta em poços ilegais que se sabe estão espalhados por todo o concelho, isto deve terminar à que assumir uma postura diferente e passar para o terreno solucionando um problema que se arrasta há demasiado tempo", alertam os responsáveis da associação.A associação que já tinha apresentado queixa junto do SEPNA, da GNR, procedeu a queixa junto da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território , da Comissão Europeia e da World Animal Protection, pretendendo assim que várias entidades nacionais e internacionais tenham conhecimento da dimensão do problema que, segundo os denunciantes, "já tirou a vida a pessoas e animais e que até aos dias de hoje não teve uma intervenção de fundo que possibilite uma resolução definitiva".