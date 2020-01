Associação do Comércio Tradicional de Guimarães lança alerta para falsos peditórios

A Associação do Comércio Tradicional de Guimarães lançou um alerta a indicar a existência de um falso peditório a decorrer no concelho em nome da associação. O mesmo está a ser levado a cabo por dois homens, que pedem dinheiro para patrocínios de eventos que se possam vir a realizar no futuro.As autoridades já estão a par desta situação de burla, isto depois de algumas empresas do concelho já terem sido alvo do esquema criminoso colocado em prática pelos dois homens com idades a rondar os 30/40 anos.Até ao momento nenhum dos suspeitos envolvidos foi identificado.