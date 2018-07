Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Associação exige carreira descongelada a militares da GNR

Promoções de 2017 em atraso devem ocorrer "até ao final do ano".

08:36

A Associação dos Profissionais da Guarda exigiu, esta quarta-feira, o desbloqueamento das carreiras dos militares da GNR e a contabilização do tempo em que estiveram congeladas, após uma reunião com a tutela sem propostas concretas.



"O processo de negociação não ficou fechado, tendo o responsável da tutela [ministro Eduardo Cabrita] remetido propostas concretas para reunião posterior", refere a APG.



As promoções de 2017 em atraso devem ocorrer "até ao final do ano".