Associação satisfeita com reabertura de processo a acidente mortal na A6 com carro de Cabrita

A associação de Cidadãos Auto-Mobilizados (ACA-M) manifestou esta quinta-feira "satisfação" com a notícia da alegada reabertura pelo Ministério Público do processo do atropelamento mortal na A6 para investigar o ex-ministro Eduardo Cabrita por eventual homicídio negligente por omissão.

"Acabei de ver a notícia, mas ainda não fui notificado" dessa decisão, mas, "a ser verdadeira, a associação vê com muita satisfação a tomada de posição do Ministério Público (MP)", disse hoje à agência Lusa o advogado da ACA-M, Paulo Graça.

O CM avançou que o MP determinou a reabertura do inquérito no caso do acidente mortal da A6, que envolveu o antigo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.