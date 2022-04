Um catamarã, no qual são feitos passeios junto à costa, e um veleiro encalharam terça-feira na barra de Lagos, devido ao assoreamento que se verifica no local. Ao CM, o comandante Pedro Palma, da Capitania do Porto de Lagos, explicou que as duas embarcações “tiveram de esperar pela subida da maré para se libertarem”, mas “não houve feridos, nem danos”.









A Assembleia Municipal de Lagos já alertou o Governo para a “perigosidade do assoreamento” e defendeu a “necessidade urgente da dragagem da barra e do canal de Lagos”.