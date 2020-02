Assoreamento da ria de Alvor revolta pescadores

As obras de dragagem da ria de Alvor, recentemente concluídas, custaram cerca de 2 milhões de euros, mas os pescadores dizem que "foi dinheiro deitado à rua". Segundo eles, a ria mantém-se assoreada."Está tudo na mesma. Andaram a dragar, mas não onde era necessário", garante Armando Francisco, da Associação de Pescadores de Alvor, adiantando que "os pontões ficaram na mesma em seco, a barra continua assoreada, porque não dragaram onde deviam, e o canal de navegação continua igual, dado que tiraram um pouco de areia mas não foi suficiente"."Nós dissemos os sítios onde deviam dragar, mas eles não ligaram. Gastaram o dinheiro mas ficou tudo na mesma", frisa o pescador Bráulio Custódio.A areia dragada da ria foi encaminhada para a zona nascente da praia de Alvor. O objetivo seria aumentar o areal, mas os donos dos apoios de praia dizem que não foi isso que aconteceu."Prometeram que a praia iria ficar maior, mas afinal ficou mais pequena", afirma Fernando Salvador, dono de um apoio. A areia foi colocada em montes junto aos restaurantes, criando novas dunas. "Antes, os clientes tinham a segurança de estar nos restaurantes e conseguir ver os filhos a tomar banho e agora não", diz o empresário. E realça que também falta espaço no areal para "pôr os toldos".sabe que, perante estas queixas, a Câmara de Portimão já marcou uma reunião com a Agência Portuguesa do Ambiente, responsável pela obra.