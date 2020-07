Assume roubos e nega morte de amigo durante assalto

João Oliveira, acusado pelo Ministério Público de matar o amigo durante um assalto a um estaleiro em Roge, Vale de Cambra, em setembro do ano passado, negou esta terça-feira em tribunal qualquer envolvimento na morte de Vítor Almeida, de 24 anos.O arguido admitiu que era habitual fazer assaltos com o amigo e que, na noite do homicídio, carregou sozinho o carro de Vítor com material roubado. Disse ainda ter feito duas viagens até Vila Nova de Gaia para o entregar. “Nunca estive no local do crime, nem o conhecia”, disse aos juízes. O arguido está acusado de homicídio qualificado e roubo.