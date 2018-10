Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Astrólogo detido por abusar da filha na Marinha Grande

Crime terá sido cometido há alguns anos, na Bielorrússia, país de onde o detido é natural.

Por I.J. | 09:22

Um astrólogo com consultório na Marinha Grande, de 41 anos, foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria por suspeitas de abuso sexual de uma filha, atualmente com 17 anos. O crime terá sido cometido há alguns anos, na Bielorrússia, país de onde o detido é natural.



O alegado pedófilo foi presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, estando em prisão preventiva. Foi detido em cumprimento de um mandado de detenção internacional e deverá ser extraditado para a Bielorrússia, para ser julgado.



Com consultórios em Leiria e Marinha Grande há vários anos, o alegado pedófilo ajudava a mulher, também astróloga, nas consultas de astrologia.