Um homem, de 34 anos, foi detido pela PSP de Sintra por aterrorizar a ex-companheira, recusando aceitar o fim da relação. O agressor, que já estava sob investigação após vários expisódios violentos, foi detido na terça-feira e, presente a juiz, mandado para a cadeia.





Num dos ataques, encontrando a vítima dentro do carro, usou um martelo para partir os vidros da porta do condutor e do para-brisas. Noutro, conseguiu enganar a mulher para que lhe abrisse a porta e invadiu-lhe a casa, espancando-a e ameaçando-a de morte.