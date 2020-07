Ataca cinco idosos à porta de casa em Lisboa

Um homem, de 36 anos, foi detido pela PSP de Lisboa por roubos violentos a idosos, na zona de Alvalade e do Areeiro. Está indiciado por cinco assaltos, mas as autoridades acreditam que terá cometido mais crimes semelhantes nos últimos meses.





O ladrão atacava sempre as vítimas no momento em que se preparavam para entrar em casa. Por esticão ou com ameaça de violência, levava dinheiro, cartões multibanco e ouro. Segundo a PSP, o detido, “com recurso à funcionalidade contactless, fazia uso dos cartões multibanco das vítimas para pagamentos em estabelecimentos comerciais”. O homem, que já está em preventiva, tinha sido condenado a uma pena suspensa por furtos.