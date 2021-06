Ataca ex-companheiro com uma tesoura à frente dos filhos em Albufeira

A agressão de uma mulher ao ex-companheiro com uma tesoura, na sequência de uma violenta discussão, terá sido cometida em frente aos dois filhos menores, de cinco e sete anos.



Segundo o CM apurou, o incidente ocorreu na casa onde a mulher vivia com os filhos, mas que é propriedade da família da vítima. O homem, de 34 anos, foi golpeado na zona do ombro, a poucos centímetros de uma veia jugular. Foi assistido no Serviço de Urgência Básica de Albufeira e suturado com dez pontos. A vítima apresentou queixa na GNR. Esta não será a primeira vez que a mulher agrediu o ‘ex’.



