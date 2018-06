Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataca ex-namorada de amigo com ácido

Arguido negou intenção de matar a vítima e garantiu pensar que se tratava de urina.

Por Ana Palma | 08:30

Foi de cabeça baixa que Edmundo Fonseca, 45 anos, ouviu esta segunda-feira o Ministério Público pedir a condenação, no Tribunal de Portimão, por ter regado com ácido a inglesa Eleanor Chessel, de 29, a mando de Cláudio Gouveia, 34, ex-namorado da vítima. Este foi condenado a 12 anos de prisão, num processo separado.



O crime ocorreu na noite de 6 de maio, do ano passado, em Alvor. O arguido está acusado de homicídio na forma tentada. A vítima sofreu queimaduras em cerca de 60 % do corpo e ficou desfigurada.



O julgamento ficou marcado pelas declarações do arguido, que confessou parcialmente os factos, reconhecendo que agiu a mando do ex-namorado de Eleanor. Os dois homens, do Funchal, são amigos.



Edmundo disse em tribunal que Cláudio deslocou-se com ele, do Funchal para o Algarve, e lhe pediu para roubar o telemóvel e agredir Eleanor. O arguido garantiu que se recusou a bater na jovem mas admitiu que acabou por aceitar roubar-lhe o telemóvel e atirar-lhe para cima um líquido, que Cláudio Gouveia lhe entregou e que lhe terá dito tratar-se de urina.



Edmundo Fonseca assegurou ainda não ser sua intenção matar a jovem e que hesitou muito em aceitar atirar-lhe o líquido para cima.



PORMENORES

Pena entre 12 e 25 anos

O arguido incorre numa pena entre 12 e 25 anos de prisão. A defesa alegou que Edmundo Fonseca não tinha intenção de matar e pediu que seja condenado apenas pelo crime de ofensas à integridade física qualificada.



Pediu desculpa

O arguido contou que pediu desculpa à vítima quando lhe atirou o líquido para cima e se apercebeu que era ácido e não urina. Revelou em tribunal que também ele foi atingido pelo ácido, num braço - o CM confirmou que tem uma cicatriz no braço direito, de cerca de 5 mm.