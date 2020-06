Ataca familiares a tiro e leva 12 anos de prisão

Inconformado com o facto de a mulher - que maltratou durante anos -ter pedido a separação, Joaquim Pereira queria que a vítima reconsiderasse a decisão. Chegou mesmo a tentar contactar a mulher numa casa-abrigo para a convencer a desistir do processo de maus-tratos mas, como não conseguiu, passou a dirigir a sua fúria para os familiares.A 9 de janeiro de 2019 disparou contra a casa da irmã da mulher, sua cunhada. Nove dias depois tentou matar o filho e um cunhado a tiro. Os factos ocorreram entre Baião e Marco de Canaveses, sendo que o Tribunal da Relação do Porto confirmou agora a pena de 12 anos e 8 meses de cadeia aplicada ao arguido.A primeira vítima foi a cunhada do agressor. Segundo o processo, Joaquim, de 61 anos, disparou para uma porta de vidro junto à qual a vítima estava, em Baião, mas a bala não chegou a a atingir a mulher. Já no dia 18 de janeiro de 2019, o arguido surpreendeu o filho junto à sua casa no Marco de Canaveses. Disparou duas vezes contra o seu carro, mas aquele escapou ileso. Joaquim foi depois até Baião, onde tentou também matar o cunhado com dois tiros. Não chegou a atingir também esta vítima. Pelos maus-tratos, tinha já levado quatro anos e cinco meses de prisão.