Ataca irmão à facada ao tentar cobrar dívida

As desavenças antigas entre os dois irmãos, ao que tudo indica devido a dívidas, acabaram com um casal a ser brutalmente agredido por outro, à porta de casa, em Ferreiros, Braga, domingo à noite.Um homem de 49 anos foi esfaqueado várias vezes. Está internado no Hospital de Braga, após ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica de urgência.A mulher, de 41, atacada a soco e pontapé, também foi hospitalizada e já teve alta.Os agressores terão sido o irmão e a cunhada do homem, que foram identificados pela Polícia Judiciária de Braga, que já os ouviu e está agora a investigar o caso.As agressões violentas, presenciadas por vizinhos, aconteceram pelas 23h45, à porta da casa das vítimas, na rua Dr. Augusto César Gomes, em Ferreiros.O casal agressor já tinha estado junto à habitação, por volta das 20h00, e terão partido vidros do carro das vítimas com recurso a um paralelo, segundo os vizinhos.Quando se aperceberam da destruição, os donos da viatura chamaram a PSP. Assim que a patrulha deixou o local, já após ter sido feita a participação, o casal agressor voltou e atacou os familiares, com bastante violência."A mulher atacou com muita raiva. Deu socos e pontapés no homem até ele ficar caído no chão. Depois chegou o marido e já só o vi com uma faca na mão. Ninguém interveio. Chamámos as autoridades, mas o homem estava muito maltratado", contou aouma testemunha, que pediu para não ser identificada.