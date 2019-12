Ataca jovem à facada para o afastar da filha

Sirdley Santos nunca gostou do namorado da filha e recusou-se sempre a aceitar a relação. A 18 de fevereiro deste ano, o homem confrontou Patrício Rocha, que aguardava no Bairro do Lagarteiro, no Porto, pela namorada.O agressor, de 43 anos e que já levava uma faca consigo, começou a discutir com o jovem de 25 anos e disse-lhe que estava farto do relacionamento que aquele tinha com a filha. A jovem surgiu nesse momento, tentou afastar o pai, mas este acabou por desferir duas facadas profundas em Patrício.Sirdley foi detido e recentemente condenado a seis anos de cadeia. No julgamento, que decorreu no Tribunal de São João Novo, no Porto, o arguido respondeu pelo crime de tentativa de homicídio. Terá ainda de pagar 15 mil euros à vítima, pelos danos causados."O ofendido era namorado da filha do arguido e este atuou porque não gostava daquele e pretendia afastá-lo da sua filha (...). Agrediu-o com a faca, estando aquele de costas. O ofendido foi apanhado desprevenido e sem ter hipótese de fuga ou defesa", lê-se no acórdão.O tribunal dá conta de que, no dia do crime, Patrício dirigiu-se à casa da namorada com quem tinha discutido. Tocou insistentemente à campainha e logo depois foi atacado. Sirdley, de nacionalidade brasileira, alegou no julgamento que Patrício maltratava a filha. Ouvida pelos juízes, a jovem negou e disse apenas que era uma relação pautada por discussões. O arguido está na cadeia.