Ataca mulher com foice e vai preso em Moimenta da Beira

Ficou em prisão preventiva o homem de 22 anos que tentou matar com uma foice uma mulher de 61, numa casa em Moimenta da Beira.O crime aconteceu na noite de terça-feira quando o homem, munido com a foice, desferiu vários golpes no corpo da vítima para a roubar. Ainda fugiu com o telemóvel e esteve em parte incerta, mas horas mais tarde acabou localizado pelas autoridades.A mulher continua internada a recuperar de um traumatismo cranioencefálico no Hospital de Viseu e não corre perigo de vida.O agressor acabou detido pela PJ e foi presente a um juiz que lhe aplicou prisão preventiva. Vai responder pelos crimes de homicídio tentado e roubo.