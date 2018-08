Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataca operário com uma foice em empreitada

Dono de terreno terá ficado descontente com pedras que rolaram de obra em Campeã, Vila Real.

10:14

Manuel Santos, encarregado de obra, foi ameaçado com uma foice pelo dono de um terreno para o qual rebolaram pedras de uma empreitada de saneamento, em Campeã, Vila Real, na quinta-feira.



A GNR foi ao local.

"Abordou-me com foice e machada na mão. Perguntou-me se era o encarregado e passou-me a foice junto ao pescoço. Não me matou porque não calhou", disse Manuel Santos.



Chamou a GNR, que está a investigar.